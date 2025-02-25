İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4581
  • EURO
    38,3911
  • ALTIN
    3413.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da havlu attı
Spor

Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da havlu attı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

AA25 Şubat 2025 Salı 23:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, Avrupa'da havlu attı
ABONE OL

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.

İstanbul'daki ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım, organizasyona veda etti. Salon: RCWS Podpromie Rzeszow

Hakemler: Tomas Buchar (Çekya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)

Asseco Resovia: Woch, Boyer, Cebulj, Klos, Ropret, Vasina (Potera, Ogorek, Staszewski, Niemiec, Bucki, Kozub, Sapinski, Zych)

Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Karyagin (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)

Setler: 17-25, 25-19, 25-21 25-19

Süre: 97 dakika (21, 26, 26, 24)

  • Fenerbahçe Voleybol
  • CEV Kupa
  • Asseco Resovia

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.