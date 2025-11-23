İSTANBUL 18°C / 9°C
24 Kasım 2025 Pazartesi
Spor

Fenerbahçe Medicana, Aydın deplasmanında zorlanmadı

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Aydın BB'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

23 Kasım 2025 Pazar 18:17
Fenerbahçe Medicana, Aydın deplasmanında zorlanmadı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)

Setler: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25

Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)

