25 Kasım 2025 Salı
  Fenerbahçe Medicana, Benfica'yı set vermeden yendi!
Spor

Fenerbahçe Medicana, Benfica'yı set vermeden yendi!

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Benfica'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı.

25 Kasım 2025 Salı 20:54
Fenerbahçe Medicana, Benfica'yı set vermeden yendi!
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Safronova, Beril Çoban)

Benfica: Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Çetin, Dokic, Ubavic, Anne Dillon (Clemente, Balagu, Rizzo, Joana Garcez)

Setler: 25-18, 25-19, 25-12

Süre: 71 dakika (23, 25, 23)

