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Spor

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı ve son hafta maçında, Fransız ekibi Neptunes'i 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı ve son hafta maçında, Fransız ekibi Neptunes'i konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.

Grubunu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Salvis Kurtiss (Letonya)

Fenerbahçe Medicana: Vuchkova, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge)

Neptunes: Powell, Jansen, Nilsson, Bennett, Bah, Robinson (Giardino, Ratahiry, Vidaller, Chameaux, Delic, Davai)

Setler: 25-15, 25-13, 25-16

Süre: 66 Dakika (21, 20, 25)

  • Fenerbahçe Voleybol
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Neptunesi maçı

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