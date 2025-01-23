Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı ve son hafta maçında, Fransız ekibi Neptunes'i konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.
Grubunu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana, çeyrek finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Salvis Kurtiss (Letonya)
Fenerbahçe Medicana: Vuchkova, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge)
Neptunes: Powell, Jansen, Nilsson, Bennett, Bah, Robinson (Giardino, Ratahiry, Vidaller, Chameaux, Delic, Davai)
Setler: 25-15, 25-13, 25-16
Süre: 66 Dakika (21, 20, 25)