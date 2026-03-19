  • Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaştığı İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 mağlup etmesine karşın toplam karar setinde rakibine 15-13 yenilerek turnuvaya veda etti.

AA19 Mart 2026 Perşembe 20:09
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 yendi.

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, karar setinde rakibine 15-13 yenilerek elendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)

Savino Del Bene: Bechis, Skinner, Nwakolor, Antrepova, Bosetti, Weitzel (Castillo(L), Ruddins, Mancini, Franklin)

Setler: 32-30, 19-25, 25-13, 27-25

Altın set: 13-15

Süre: 137 dakika (35, 24, 27, 34, 17)

