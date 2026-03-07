İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Medicana deplasmanda Göztepe'yi yendi
Spor

Fenerbahçe Medicana deplasmanda Göztepe'yi yendi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana deplasmanda Göztepe'yi yendi
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, De Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)

Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15

Süre: 148 dakika

  • fenerbahçe medicana
  • göztepe
  • sultanlar ligi

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.