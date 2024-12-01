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Spor

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda güldü

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.

1 Aralık 2024 Pazar 00:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, deplasmanda güldü
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor'a konuk oldu.

Hasan Doğan Salonu'ndaki mücadeley sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Bahçelievler Belediyespor: Ceren Domaç, Meryem Boz, Baird, Begüm Hepkaptan, Buse Ünal, Czyrnianska (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Inneh, Simay Gazi)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Vuchkova, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Vasileva, Safronova, Dicle Babat, Drca)

Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 17-25

Süre: 96 dakika (22, 24, 28, 22)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Bahçelievler Belediyespor

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