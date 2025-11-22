İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe Medicana deplasmanda kazandı

Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana deplasmanda kazandı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)

Setler: 24-26, 15-25, 23-25

Süre: 91 dakika (34, 23, 34)

  • Fenerbahçe Medicana
  • efeler ligi
  • ON Hotels Alanya Belediyespor

