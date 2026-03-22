22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermeden kazandı

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA22 Mart 2026 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Medicana deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SALON: Gebze

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Serap Kuka

GEBZE BELEDİYESPOR: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Yasin Aydın, Gutierrez ( Semih Çelik, Metin Durmaz, Aykut Acar, Franca, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Barthelemy, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Marttilla ( Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Caner Dengin, Mert Matic, Yılmaz Üner)

SETLER: 20-25, 23-25, 16-25

SÜRE: 85 dakika (29, 29, 27)

