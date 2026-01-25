İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  • Fenerbahçe Medicana derbide kazandı! Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'le geçti
Spor

Fenerbahçe Medicana derbide kazandı! Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1'le geçti

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 00:08 - Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 12-25, 23-25, 25-18 ve 22-25'lik skorlarla mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio

Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

Süre: 105 dakika (21, 32, 24, 28)

