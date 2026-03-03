İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9711
  • EURO
    51,0714
  • ALTIN
    7216.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Medicana, Dörtlü Final'de

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Aras Kargo'yu 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

AA3 Mart 2026 Salı 21:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, Dörtlü Final'de
ABONE OL

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)

Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)

Setler: 25-23, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (25, 26, 22)

  • fenerbahçe medicana
  • voleybol
  • dörtlü final

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.