Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı.
Sarıyer Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta da mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir
Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Kübra Evsen, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, İrem Çor (Berre İnce, Fatmanur Yılmaz, Arzum Tezcan)
Setler: 25-15, 25-13, 25-16
Süre: 63 dakika (18, 20, 25)