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Spor

Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

23 Kasım 2024 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sarıyer Belediyespor Vodafone Sultanlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta da mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Kübra Evsen, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, İrem Çor (Berre İnce, Fatmanur Yılmaz, Arzum Tezcan)

Setler: 25-15, 25-13, 25-16

Süre: 63 dakika (18, 20, 25)

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