14 Şubat 2026 Cumartesi
  • Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı set vermeden kazandı
Spor

Fenerbahçe Medicana, İlbank'ı set vermeden kazandı

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

14 Şubat 2026 Cumartesi 17:35
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Eren Mandal

Fenerbahçe Medicana: Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gülce Güçtekin, Arelya Karasoy, Bedart, Milenkovic, Fatma Beyaz)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Elifsu Yavuz)

Setler: 25-21, 25-21, 25-20

Süre: 79 dakika (25, 28, 26)

  • fenerbahçe medicana
  • sultanlar ligi
  • ilbank

