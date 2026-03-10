İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
Spor

Fenerbahçe Medicana İtalya deplasmanında

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana yarın İtalyan ekibi Savino Del Bene ile deplasmanda karşılaşacak.

10 Mart 2026 Salı 11:15
Fenerbahçe Medicana İtalya deplasmanında
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palazzo Wanny'de oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Müsabakada Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Vlastimil Kovar (Çekya) hakem ikilisi düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler, grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  • fenerbahçe medicana
  • CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi
  • Savino Del Bene

