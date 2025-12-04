İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Fenerbahçe Medicana, İtalya deplasmanında kazandı

Fenerbahçe Medicana, Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında konuk olduğu İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını 3-0 mağlup etti.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını 3-0 yendi.

Bu sonuçla, sarı-lacivertli takım grupta 2'de 2 yaptı. İtalyan temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Brezilyalı smaçör Ana Cristina, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.

Salon: Pala Igor Gorgonzola

Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Bruno Muha (Hırvatistan)

Igor Gorgonzola: Cambi, Alsmeier, Bonifacio, Tolok, Herbots, Costantini (De Nardi, Ishikawa, Mims, Melli)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Ana Cristina)

Setler: 23-25, 21-25, 19-25

Süre: 84 dakika (30, 29, 25)

  • Fenerbahçe Voleybol
  • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • Zeren Group

