Fenerbahçe Medicana, İtalya deplasmanında kazandı

Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını 3-0 yendi.

Bu sonuçla, sarı-lacivertli takım grupta 2'de 2 yaptı. İtalyan temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Brezilyalı smaçör Ana Cristina, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.

Salon: Pala Igor Gorgonzola

Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Bruno Muha (Hırvatistan)

Igor Gorgonzola: Cambi, Alsmeier, Bonifacio, Tolok, Herbots, Costantini (De Nardi, Ishikawa, Mims, Melli)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Ana Cristina)

Setler: 23-25, 21-25, 19-25

Süre: 84 dakika (30, 29, 25)