10 Şubat 2026 Salı
  • Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru deplasmanında kazandı
Spor

Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

10 Şubat 2026 Salı 18:01
Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru deplasmanında kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina, Fedorovtseva (Gizem Örge, Orro, Milenkovic, Dicle Nur Babat)

Setler: 14-25, 19-25, 25-16, 19-25

Süre: 103 dakika (21, 30, 23, 29)

