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Spor

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos deplasmanında

Temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos deplasmanında
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Merkouri Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği grupta çıktığı 2 maçın birini kazanan, diğerinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi.

Oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Olympiakos ise 2. basamakta yer aldı.

  • Fenerbahçe Medicana
  • CEV Şampiyonlar Ligi
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