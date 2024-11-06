İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1852
  • EURO
    36,7214
  • ALTIN
    2923.16
  • BIST100
    8862.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Spor

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, ilk maçında Polonya ekibi Grot Budowlani'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
ABONE OL

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'ndaki ilk maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Dejan Rogie (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Vuchkova, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Atanasijevic, Safronova, Dicle Nur Babat)

Grot Budowlani: Grabka, Druzkowska, Lysiak, Enweonwu, Blagojevic, Planinsec (Lysiak, Wilinska, Sobiczewska, Rozynska, Damaske)

Setler: 25-19, 25-20, 25-14

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)

  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Grot Budowlani
  • Fenerbahçe Medicana

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.