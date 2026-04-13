13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Spor

Fenerbahçe Medicana seride öne geçti

Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek play-off 5-8 etabı serisine galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana seride öne geçti
SMS Grup Efeler Ligi Play-Off serisi 5-8 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Dicle Özdaş

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Marttilla, Halit Kurtuluş)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Uriarte, Mert Cuci, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Kaan Öztürk (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Hasan Sıkar, Vidal, Burhan Zorluer)

Setler: 25-17, 25-19, 27-29, 25-20

Süre: 99 dakika (20, 25, 31, 23)

