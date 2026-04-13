Fenerbahçe Medicana seride öne geçti

SMS Grup Efeler Ligi Play-Off serisi 5-8 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Dicle Özdaş
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Marttilla, Halit Kurtuluş)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Uriarte, Mert Cuci, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Kaan Öztürk (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Hasan Sıkar, Vidal, Burhan Zorluer)
Setler: 25-17, 25-19, 27-29, 25-20
Süre: 99 dakika (20, 25, 31, 23)