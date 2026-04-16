Fenerbahçe Medicana seriyi bitirdi! Bursa'da 3-1'lik galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.



Serideki ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan ve böylece 2 galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, 5'incilik, Bursa temsilcisi ise 7'ncilik maçları oynayacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Dirlic, Mestre (Alpay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Galvez, Marttilla)

Setler: 21-25, 25-23, 22-25, 20-25

Süre: 112 dakika