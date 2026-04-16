İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7669
  • EURO
    52,9702
  • ALTIN
    6904.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Medicana seriyi bitirdi! Bursa'da 3-1'lik galibiyet
Fenerbahçe Medicana seriyi bitirdi! Bursa'da 3-1'lik galibiyet

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek seride 2'de 2 yaptı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 18:43
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Serideki ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan ve böylece 2 galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, 5'incilik, Bursa temsilcisi ise 7'ncilik maçları oynayacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Dirlic, Mestre (Alpay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer, Vidal)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Galvez, Marttilla)

Setler: 21-25, 25-23, 22-25, 20-25

Süre: 112 dakika

ÖNERİLEN VİDEO

Maymunu kovalarken elektrik akımına kapıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.