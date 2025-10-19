İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Medicana set vermeden galip

Sultanlar Ligi 2.hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı set vermeden mağlup etti.

AA19 Ekim 2025 Pazar 15:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana set vermeden galip
ABONE OL

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Korneluk (Giem Örge, Arelya Karasoy, Ghani)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy ( Melis Yılmaz, Alondra,Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Işıl Öz, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir)

Setler: 25-15, 25-16, 25-12

Süre: 72 dakika (28, 24, 20)

  • Türk Hava Yolları
  • Fenerbahçe Medicana
  • Sultanlar Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.