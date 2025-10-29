İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9525
  • EURO
    48,8906
  • ALTIN
    5408.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Medicana set vermeden galip

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana set vermeden galip
ABONE OL

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)

Setler: 25-14, 26-24, 25-22

Süre: 83 dakika (20, 31, 32)

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.