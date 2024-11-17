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Spor

Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı

Fenerbahçe Medicana,TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti ve 8. lig maçında 4. galibiyetini elde etti.

17 Kasım 2024 Pazar 23:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, set vermeden kazandı
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Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 4. galibiyetini elde ederken, TÜRŞAD ise 6. kez kaybetti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Dryzyzga (Caner Dengin, Burak Güngör, Mert Cuci)

TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Valezquez, Vefa Yılmaz (Burak Mert, Burak Topçu, Çağlar Aksoy, Taha Erden, Alpaslan Koç, Kadir Bircan)

Setler: 25-12, 25-17, 25-19

Süre: 65 dakika (20, 23, 22)

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