İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Medicana set vermeden kazandı
Spor

Fenerbahçe Medicana set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

AA14 Aralık 2025 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana set vermeden kazandı
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasman Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Selçuk Görmen, Gül Çiftçi Biçer

Bahçelievler Belediyespor: Ceylan Arısan, Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Nur Yılmaz)

Fenerbahçe Medicana: Fatma Beyaz, Orro, Cristina, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Safranova, Helin Kayıkçı, Bedart, Arelya Karasoy)

Setler: 10-25, 15-25, 16-25

Süre: 75 dakika (22, 25, 28)

  • Fenerbahçe Medicana
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Bahçelievler Belediyespor

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.