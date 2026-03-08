İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe Medicana set vermedi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA8 Mart 2026 Pazar 19:09
Fenerbahçe Medicana set vermedi
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Nascimento, Furkan Dur, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Cardoso, Bardarov, Kerem Süel)

Fenerbahçe Medicana: Gomez, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Marttilla, Mirza Lagumdzija)

Setler: 22-25, 27-29, 24-26

Süre: 100 dakika (29, 38, 33)

