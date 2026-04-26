26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
  • Fenerbahçe Medicana sezonu 5. sırada tamamladı
Spor

Fenerbahçe Medicana sezonu 5. sırada tamamladı

Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ikinci maçında istanbul Gençlik'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Medicana sezonu 5. sırada tamamladı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 16:33
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.

İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, böylece ligde 2025-2026 sezonunu 5. basamakta tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Galvez)

İstanbul Gençlik: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Caner Çiçekoğlu, Emre Berat Fırat, Fatih Eren Uğur, Padar (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Hakan Koçal, Taha Berat Massa)

Setler: 25-21, 26-28, 25-20, 25-20

Süre: 121 dakika (31, 34, 29, 27)

  • Fenerbahçe Medicana
  • İstanbul Gençlik
  • Efeler Ligi

