Fenerbahçe Medicana sezonu 5. sırada tamamladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.
İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, böylece ligde 2025-2026 sezonunu 5. basamakta tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Galvez)
İstanbul Gençlik: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Caner Çiçekoğlu, Emre Berat Fırat, Fatih Eren Uğur, Padar (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Hakan Koçal, Taha Berat Massa)
Setler: 25-21, 26-28, 25-20, 25-20
Süre: 121 dakika (31, 34, 29, 27)