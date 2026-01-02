İSTANBUL 7°C / 6°C
  Fenerbahçe Medicana, smaçör transferini açıkladı
Spor

Fenerbahçe Medicana, smaçör transferini açıkladı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Finlandiyalı smaçör Luka Marttila'yı kadrosuna kattı.

IHA2 Ocak 2026 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, smaçör transferini açıkladı
ABONE OL

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreter ve Voleybol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demirel ile Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş yer aldı.

2017-2018 sezonunda ülkesinin takımlarından Ginepro Masku ve Salon Viesti'nin alt yaş kategorilerinde görev alan Luka Marttila; sonrasında Murikat, Salon Viesti, Hurrikaani Loimaa, Vero Volley Monza, Montpellier Volley ve yeniden Vero Volley Monza formalarını terletti.

Marttila U20 ve U21 yaş kategorilerinde 'En iyi smaçör' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu.

