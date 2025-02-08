Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'a set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve taraftarlar izledi.
SALON: Adilcevaz
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Sadık Canyurt
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Marco, Alexis, Nicola Gjorgiev, Enes Atlı, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)
FENERBAHÇE MEDİCANA: Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Yılmaz Üner, Mert Cuci, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz)
SETLER: 19-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 84 dakika (23, 27, 34)