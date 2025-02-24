Fenerbahçe Medicana, yarı final için parkeye çıkıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya ekibi Asseco Resovia'ya konuk olacak.
Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Simeon Ivanov ile Çekya Voleybol Federasyonundan Tomas Buchar hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe'nin yarı finale çıkabilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelip, altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.
Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisini elemesi durumunda yarı finalde Fransız ekibi Tours VB ile Belçika takımı Knack Roeselare arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.