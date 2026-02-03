İSTANBUL 6°C / 2°C
Spor

Fenerbahçe Medicana yarın sahasında PGE Budowlani'yi ağırlayacak

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe Medicana yarın sahasında PGE Budowlani ile karşı karşıya gelecek.

AA3 Şubat 2026 Salı 10:53
Fenerbahçe Medicana yarın sahasında PGE Budowlani'yi ağırlayacak
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın sahasında Polonya'nın PGE Budowlani ekibiyle mücadele edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Michele Brunelli (İtalya) ve David Fernandez Fuentes (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-lacivertliler gruptaki 5 maçını da kazanırken Polonya ekibi, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Medicana, grupta Budowlani ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler, grup aşamasında "5'te 5" yaparak liderliği daha önceden garantilemişti.

