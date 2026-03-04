İSTANBUL 14°C / 2°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Spor

Fenerbahçe Medicana, yarın Slovenya deplasmanında

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana yarın deplasmanda Slovenya ekibi ACH Volley ile karşılaşacak.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 10:28
Fenerbahçe Medicana, yarın Slovenya deplasmanında
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Slovenya'nın ACH Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Voleybol Federasyonundan Jasmin Husejnovic ile Letonya Voleybol Federasyonundan Ilja Minins yönetecek.

Bir önceki turda Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe Medicana, ilk maçı 3-1, ikinci müsabakayı ise 3-0 kazanarak çeyrek final biletini almıştı.

Karşılaşmanın rövanşı, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
