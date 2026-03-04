Fenerbahçe Medicana, yarın Slovenya deplasmanında

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Slovenya'nın ACH Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Voleybol Federasyonundan Jasmin Husejnovic ile Letonya Voleybol Federasyonundan Ilja Minins yönetecek.
Bir önceki turda Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe Medicana, ilk maçı 3-1, ikinci müsabakayı ise 3-0 kazanarak çeyrek final biletini almıştı.
Karşılaşmanın rövanşı, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.