  Fenerbahçe Medicana'da sağlık kontrolleri başladı
Spor

Fenerbahçe Medicana'da sağlık kontrolleri başladı

2025-2026 sezonu öncesi Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:03
Fenerbahçe Medicana'da sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 2025-2026 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Medicana Hastanesinde gerçekleştiren sağlık kontrollerinde Yiğit Gülmezoğlu, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Halit Kurtuluş ve teknik ekipten bazı isimler yer aldı.

Fenerbahçe, göz hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayenelerden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG, eko, efor ve solunum fonksiyon testleri yapıldı.

