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Spor

Fenerbahçe Medicana'da yeniden Marcello Abbondanza dönemi

Fenerbahçe Medicana'da, Marco Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör belli oldu. Buna göre sarı lacivertlilerde göreve, yeniden Marcello Abbondanza getirildi.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 13:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana'da yeniden Marcello Abbondanza dönemi
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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza'yla anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Galatasaray Daikin'i konuk edece ve karşılaşma 13.30'da başlayacak.

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