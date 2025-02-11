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Spor

Fenerbahçe Medicana'nın konuğu Asseco Resovia

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Medicana sahasında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı konuk edecek.

AA11 Şubat 2025 Salı 10:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana'nın konuğu Asseco Resovia
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Polonya ekibi Asseco Resovia'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou ile Sırbistan Voleybol Federasyonundan Djordje Zelenovic yönetecek.

Sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesi öncesi evinde kazanıp avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Çeyrek final ikinci maçı, 25 Şubat Salı günü Polonya'nın Rzeszow şehrinde oynanacak.

  • Fenerbahçe Medicana
  • Asseco Resovia
  • CEV Kupası

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