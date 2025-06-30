İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7835
  • EURO
    46,7008
  • ALTIN
    4197.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Medicana'nın yeni smaçörü Burutay Subaşı
Spor

Fenerbahçe Medicana'nın yeni smaçörü Burutay Subaşı

Efeler Ligi ekibi Fenerbahçe Medicana, yeni sezon planlaması kapsamında milli oyuncu Burutay Subaşı'nı renklerine bağladı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana'nın yeni smaçörü Burutay Subaşı
ABONE OL

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli oyuncu Burutay Subaşı'nı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Burutay Subaşı'na 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

SGK Ankara ile 2005-2006'da profesyonel kariyerine başlayan 34 yaşındaki voleybolcu, daha sonra Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.

Burutay Subaşı, 2022-2023'te Türkiye Kupası'nda 'En iyi servis atan oyuncu' ve 'En skorer oyuncu' ödüllerini alırken, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise Türkiye Süper Kupası'nın MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilmişti.

  • Fenerbahçe Medicana
  • Burutay Subaşı
  • transfer

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.