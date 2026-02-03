İSTANBUL 6°C / 3°C
3 Şubat 2026 Salı
  • Fenerbahçe Medicana'ya Melissa Vargas'tan kötü haber
Spor

Fenerbahçe Medicana'ya Melissa Vargas'tan kötü haber

Fenerbahçe Medicana, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle PGE Budowlani maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

3 Şubat 2026 Salı 20:45
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın yarın oynanacak PGE Budowlani mücadelesinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sürecine yönelik tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tam iyileşmesinin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda yarın oynanacak müsabakada forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Medicana, yarın CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.

