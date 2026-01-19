Fenerbahçe Medicana'ya yeni sponsor

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, SushiCo İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Baran Dumanoğlu, ve SushiCo Pazarlama Direktörü Tülin Karaman ile davetliler katıldı.

Orhan Demirel, törende yaptığı konuşmada Fenerbahçe olarak yalnızca sportif başarıyı değil kurumsal gücü ve ortak değerler altında büyümeyi hedef alan bir anlayışla ilerlediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Kadın voleybolunda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da örnek gösterilen bir yapıyı kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz. Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne 2 sene boyunca ev sahipliği yapacak olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu vizyonun doğal bir sonucu olarak kadın voleybol takımımız ile SushiCo arasında hayata geçirdiğimiz bu işbirliğini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşma, marka işbirliği olmanın ötesinde kadın sporuna verilen desteğin ve uzun vadeli bir güvenin somut göstergesidir. 2025-2026 sezonu boyunca SushiCo logosunun takımımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda giyeceği formaların kol yanlarında yer alacak olması bu güçlü birlikteliğin sahadaki yansıması olacaktır. Emeği geçen herkese ve Sayın Başkanım Sadettin Saran'a teşekkür ediyorum. Takımımız belirlediği hedefler doğrultusunda her alanda zirveyi hedefleyen bir inançla yoluna devam edecektir. Kadroya, teknik ekibe ve ortaya koydukları emeğe güveniyoruz. İki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kulübün sponsorları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Baran Dumanoğlu da "Sponsorluk kararımızdaki ana unsur, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ve SushiCo'nun başarı reçetelerinin ortak olmasıydı. Bizim ortak noktamız birlikte başarmayı başarmaktır. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da birlikte başarma ruhuyla Türkiye'ye ilham oluyor. Bu sebeple takımın sponsoru olmaktan ve bu yolculuğu birlikte yürütmekten büyük onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tülin Karaman ise kadın voleybolunun yıllardır Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden branşların başında geldiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, bu başarının en güçlü simgelerinden biri olarak disiplinini, gücünü ve istikrarını her sezon yeniden kanıtlıyor. SushiCo olarak Türkiye'de yeme içme sektörünün öncü markalarından biri, kendi kategorimizin de lider markası olduk. Markamız, kadın tüketicilerin kalbinde büyük bir yere sahip. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile kurduğumuz bu iş birliği bizim için son derece samimi ve stratejik bir adım. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Emeği geçenlere teşekkür eden Eda Erdem ise "Bizler, bu armanın sorumluluğunu en iyi şekilde taşıyarak temsil etmek için mücadele ediyoruz. SushiCo'nun gücümüze güç katacağına ve büyük destek olacağına inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ABBONDANZA İLE VARGAS ARASINDA YAŞANANLAR

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor karşılaşmasında sarı-lacivertli takımın başantrenörü Marcello Abbondanza ve voleybolculardan Melissa Vargas arasında yaşananlara da değinen Orhan Demirel, şöyle konuştu:

"Ben voleybola atandıktan sonra bu sosyal medya hareketlerine çok şaşırdım. Dünkü video bana bu sabah gösterildi. Eda, Marcello ve Vargas ile konuştum. Bu hareketten 15 saniye önce Vargas blok yapıyor, sayıyı alıyor. Zeren Spor mola almak zorunda kalıyor. Burası bir aile. Bunu kötü algılamanın manası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen algı yönetimi. Videonun 15 saniye öncesine bakılırsa çok net anlaşılır."

Fenerbahçe kariyerinde takım arkadaşlığı adına en keyifli geçen senelerden birinin bu yıl olduğunun altını çizen Eda Erdem de olayın takımın gündeminde yer almadığını ve yaşananları şaşkınlıkla izlediğini söyledi.



İmza töreni, hediye takdimi ve çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.