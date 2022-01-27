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Spor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Antalya'da hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:34
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren sarı-lacivertli futbol takımı, konakladığı otelin sahasında günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, core çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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