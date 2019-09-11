Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımın yeni sezon kadrosunda yer almadı. Kurallar gereği 4'ü altyapıdan yetişen 28 futbolcuyu TFF'ye bildirmek zorunda olan Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği kadroda Mehmet Ekici'ye yer vermedi.

Transferin bitimine kısa bir süre kendisinden kulüp bulması istenen Mehmet Ekici'ye son gün İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa talip oldu ve kiralamak istemiş ancak Ekici, "Ben Kasımpaşa'ya gitmem" diyerek transfer teklifini geri çevirmişti.