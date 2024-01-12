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Spor

Fenerbahçe, menajerini İstanbul'a çağırdı! Emre Mor'a yol gözüktü

Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek oyuncularda belli olmaya başladı. Sarı lacivertli ekip forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'un menajerini İstanbul'a davet ederek oyuncuya takım bulmasını istedi. İşte detaylar...

12 Ocak 2024 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe, menajerini İstanbul'a çağırdı! Emre Mor'a yol gözüktü
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Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki Emre Mor ile yolların ayrılması bekleniyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edildi.

BU SEZON KAYIPLARA KARIŞTI

2022'nin yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biriydi. Ancak bu sezona sakatlıklar nedeniyle iyi başlayamayan yıldız oyuncu, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin arkasında kaldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 4 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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