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Spor

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 14:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı
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Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanlarından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında 26 resmi müsabakaya çıkan Mert Hakan, 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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