Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertli kulüp, takım kaptanlarından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında 26 resmi müsabakaya çıkan Mert Hakan, 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.