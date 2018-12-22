Fenerbahçe Mesut Özil'i transfer ediyor

NE GEREKİYORSA YAPILSIN

F.BAHÇE’DE başkanlar değişse de Mesut Özil rüyası değişmiyor. Aziz Yıldırım’ın mega projesi olan 'Arsenal’in Türk yıldızına Sarı-Lacivertli formayı giydirme' hayalini Ali Koç hayata geçirmek istiyor. Başkan Koç’un Ersun Yanal’ın imza töreninde yaptığı “Finansal Fair-Play kriterlerine zaten uyamıyoruz. Transfer yapacağız. Gözümüzü kararttık, gerekirse Avrupa’ya gitmeyiz” sözlerinin, Mesut transferi için ne gerekiyorsa yapılacağı anlamına geldiği kaydedildi.

SATAMAZSA KİRALAYACAK

ARSENAL’DE teknik direktör Unai Emery'nin gözünden düşen 30 yaşındaki süper yıldız satış listesine konuldu. İngiltere’nin ünlü gazetelerinden Daily Mail’in manşetten verdiği habere göre Londra temsilcisi, haftada 350 bin pound (yaklaşık 2.5 trilyon) kazanan Mesut’tan kurtulmak istiyor. Alman Milli Takımı’na veda eden Mesut’a iyi bir alıcı çıkmazsa kiralama formülüne de sıcak bakılıyor. Eski menajer Arsene Wenger, Şubat 2018’de yıldız ismin sözleşmesini 2021’e uzatmıştı.

COMOLLİ’YE AÇIK ÇEK VERDİ

AİLESİ koyu F.Bahçeli olan Mesut Özil, Aziz Yıldırım döneminde “Bir gün F.Bahçe’de oynamak isterim” açıklaması yaparak herkesi heyecanlandırmıştı. Ali Koç yönetiminin bir süredir Mesut için gizli bir çalışma yürüttüğü ve 31 Ocak 2019’a kadar her şeyin mümkün olduğu aktarıldı. Ligde taraftarına 17. sıra üzüntüsü yaşatan Koç, transferi gerçekleştirerek özür dilemeyi amaçlıyor. Başkan’ın Damien Comolli’ye bu transferi bitirmesi için açık çek verdiği belirtildi.

(Gunes)