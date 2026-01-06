Yeni formattaki Turkcell Süper Kupa'da bu akşam Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak. Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanırsa fi nalde derbiye çıkacak. Kanarya'da kart cezalısı Fred'in yanı sıra Brown, Alvarez, Talisca ve Semedo'nun sakatlığı bulunuyor. Milli takımlardaki Nene ve En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak. Öte yandan Samsun'dan F.Bahçe'ye transfer olan Anthony Musaba ise şans verilmesi halinde eski takımına karşı sınav verecek. Daha önce 2007, 2009 ve 2014'te bu kupayı kazanan Kanarya 4'üncü zaferini almak, Samsun ise bir ilki başarmak istiyor.