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Spor

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin alternatifini İtalya'da buldu!

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması halinde alternatifini İtalya'da buldu. Sarı lacivertli ekip, Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Oyuncunun gelen teklif sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı arayıp sarı-lacivertliler hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.

25 Kasım 2023 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin alternatifini İtalya'da buldu!
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Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündemde... Edin Dzeko'nun gelişiyle yedeğe düşen Michy Batshuayi'nin ocak ayında satılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe, Belçikalı golcünün gitmesi halinde alternatifini buldu.

Fotomaç'ın haberine göre; sarı lacivertliler, Batshuayi'nin yerine Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'i düşünüyor. Yönetimin Kolombiyalı golcüye teklif yaptığı belirtildi. 32 yaşındaki golcünün gelen teklif sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı arayıp, sarı-lacivertliler hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.

İtalyan teknik adamın da Fenerbahçe'yle ilgili olumlu konuştuğu aktarıldı. Luis Muriel, bu sezon Atalanta'da 12 maçta forma giydi. Tecrübeli forvet, 2 kez ağları havalandırırken bir de gol pası verdi. 2019'dan bu yana Atalanta'da forma giyen Muriel, 171 maçta 64 gol, 28 asist kaydetti.

Luis Muriel, kariyerinde Atalanta'nın yanı sıra Sevilla, Sampdoria, Udinese, Lecce, Fiorentina, Deportivo Cali ve Granada formalarını giydi. 45 kez Kolombiya Milli Takımı'nda oynayan Muriel, 8 kez gol sevinci yaşadı. Muriel'in Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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