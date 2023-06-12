Fenerbahçe Miha Zajc ile yeniden masaya oturacak

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar mevcut oyuncularında durumu merak ediliyor. Sarı-lacivertli takımda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Valencia, Zajc ve kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek.

Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.