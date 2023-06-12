İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6154
  • EURO
    25,4487
  • ALTIN
    1486.52
  • BIST100
    5588.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Miha Zajc ile yeniden masaya oturacak
Spor

Fenerbahçe Miha Zajc ile yeniden masaya oturacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını sevince boğan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncusu Miha Zajc ile yeniden sözleşme imzalayacak.

12 Haziran 2023 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe Miha Zajc ile yeniden masaya oturacak
ABONE OL

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar mevcut oyuncularında durumu merak ediliyor. Sarı-lacivertli takımda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Valencia, Zajc ve kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek.

Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.