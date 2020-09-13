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Spor

Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın 1 yıllığına Genoa'ya kiralandığını açıkladı. İtalyan kulübün sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.

13 Eylül 2020 Pazar 18:40 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:45
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Fenerbahçe Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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