Geçen sezon ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı tapusuyla birlikte almak isteyen Fenerbahçe, uzun süredir temaslarını sürdürüyor. Fransa ekibi, 1 yıl kontratı kalan oyuncu için yaptığı pazarlıklarda Sarı-Lacivertliler'i zora soktu. Fakat Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, yıldız stoperi çok istemesi nedeniyle Kanarya geri adım atmadı. 30 yaşındaki savunmacı için teklifi i yükselten Fenerbahçe Yönetimi, kısa süre içerisinde PSG ile el sıkışarak Skriniar'ı İstanbul'a getirecek. Kanarya, 12 milyon euroluk önerisini 15 milyon euroya çıkarttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord maçına 2 yeni transferin yetişeceğini söylemişti. Bu iki isimden bir tanesinin Milan Skriniar olduğu biliniyor. Fransız basını, uzun süre önce Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Slovak stoperin Türkiye'ye dönmek için sabırsızlandığını yazdı. Haberde, Skriniar'ın Paris'te hiçbir eşyasını bırakmadığı hatta evi ve arabasının bile olmadığı belirtildi. Skriniar, PSG'nin onay vermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacak. Kanarya, yıldız oyuncuya senelik bonuslarla birlikte 9 milyon euro maaş verecek.