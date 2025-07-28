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Spor

Fenerbahçe Milan Skriniar ile anlaştı! Transferde son söz PSG'de

Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Milan Skriniar için kulübü PSG ile görüşmelere devam ediyor. Fransız kulübünün transfere onay vermesi halinde sarı lacivertli ekip başarılı futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirecek. İşte detaylar...

AKŞAM28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe Milan Skriniar ile anlaştı! Transferde son söz PSG'de
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Geçen sezon ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı tapusuyla birlikte almak isteyen Fenerbahçe, uzun süredir temaslarını sürdürüyor. Fransa ekibi, 1 yıl kontratı kalan oyuncu için yaptığı pazarlıklarda Sarı-Lacivertliler'i zora soktu. Fakat Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, yıldız stoperi çok istemesi nedeniyle Kanarya geri adım atmadı. 30 yaşındaki savunmacı için teklifi i yükselten Fenerbahçe Yönetimi, kısa süre içerisinde PSG ile el sıkışarak Skriniar'ı İstanbul'a getirecek. Kanarya, 12 milyon euroluk önerisini 15 milyon euroya çıkarttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord maçına 2 yeni transferin yetişeceğini söylemişti. Bu iki isimden bir tanesinin Milan Skriniar olduğu biliniyor. Fransız basını, uzun süre önce Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Slovak stoperin Türkiye'ye dönmek için sabırsızlandığını yazdı. Haberde, Skriniar'ın Paris'te hiçbir eşyasını bırakmadığı hatta evi ve arabasının bile olmadığı belirtildi. Skriniar, PSG'nin onay vermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacak. Kanarya, yıldız oyuncuya senelik bonuslarla birlikte 9 milyon euro maaş verecek.

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