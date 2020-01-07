07.01.2020 11:19 - Güncelleme: 07.01.2020 11:19

FENERBAHÇE’DE sol bek arayışları için gündeme gelen Ricardo Rodriguez, Milan’dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya’dan gelen haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki İsviçreli sol beki kadrosuna katmak için Milan’ı ikna etti. Oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla Kanarya’ya kiralanacak. Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, transferi bu hafta içinde sonlandırılmayı planlıyor.

2017 yılında Wolfsburg’dan, Milan’a transfer olan Ricardo Rodriguez, 27 yaşında ve sol bek mevkinde görev yapıyor. Zurich altyapısından yetişen ve uzun yıllar burada oynayan İsviçre doğumlu futbolcu bu sezon Milan’da fazla forma şansı bulamadı. Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A’da bu sezon 5 maça çıktı. Ricardo Rodriguez’in transfermarkt güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterildi.

(Akşam)