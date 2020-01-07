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Spor

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferi için Milan'ı ikna etti! İmzalar her an atılabilir

İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.

07.01.2020  11:19 - Güncelleme: 07.01.2020  11:19

FENERBAHÇE’DE sol bek arayışları için gündeme gelen Ricardo Rodriguez, Milan’dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya’dan gelen haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki İsviçreli sol beki kadrosuna katmak için Milan’ı ikna etti. Oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla Kanarya’ya kiralanacak. Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, transferi bu hafta içinde sonlandırılmayı planlıyor.

2017 yılında Wolfsburg’dan, Milan’a transfer olan Ricardo Rodriguez, 27 yaşında ve sol bek mevkinde görev yapıyor. Zurich altyapısından yetişen ve uzun yıllar burada oynayan İsviçre doğumlu futbolcu bu sezon Milan’da fazla forma şansı bulamadı. Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A’da bu sezon 5 maça çıktı. Ricardo Rodriguez’in transfermarkt güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterildi.

(Akşam)

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