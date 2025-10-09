İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe milli arada çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 18:45
Fenerbahçe milli arada çalışmalarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından çalışmalarını sahada sürdüren futbolcular; ısınma ve dayanıklılık koşularıyla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliller, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

