EuroLeague finali için geri sayım tamamlandı! Fenerbahçe Beko, 2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek mücadelede Monaco ile kozlarını paylaşacak. Basketbol tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği final karşılaşması, tarafından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe-Monaco Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Monaco hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa kupası hedefindeki bu kritik maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-MONACO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa basketbolunun en prestijli kupasında final gecesi geldi çattı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2025 Turkish Airlines EuroLeague finalinde Fransız devi AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da elde ettikleri zaferin ardından ikinci kez bu büyük başarıyı tekrarlamak istiyor.

Fenerbahçe Beko – Monaco EuroLeague finali, 25 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak.

Saat: 20.00 (Türkiye saati ile)

Yer: Etihad Arena – Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Basketbolseverler için gece boyunca sürecek heyecan, Türkiye'deki binlerce taraftar tarafından dev ekranlardan takip edilecek.

FENERBAHÇE-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Final müsabakası, Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Uydu, kablo TV ve dijital platformlar üzerinden S Sport'a ulaşan izleyiciler, bu tarihi mücadeleyi hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek.

Fenerbahçe Dördüncü Kez Finalde Parkeye Çıkıyor

Fenerbahçe Beko, kulüp tarihindeki dördüncü EuroLeague finaline çıkıyor. 2017 yılında Obradovic yönetiminde kazandığı ilk şampiyonluktan bu yana, yeniden zirveye ulaşma hedefini sürdüren sarı-lacivertliler, bu sezon Saras Jasikevicius yönetiminde bu hedefe bir adım daha yaklaştı. Şimdi gözler, Etihad Arena'da yazılacak yeni bir başarı hikayesinde.

Rakip Monaco'dan Zorlu Sınav

Fransa temsilcisi AS Monaco, son dönemde Avrupa basketbolunun yükselen güçlerinden biri. Final Four'da sergiledikleri performansla dikkat çeken ekip, güçlü kadrosuyla finale kadar yükselmeyi başardı. Ancak Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncu grubu ve sistemli oyunu, taraftarlara bu zorlu mücadelede umut veriyor.

Taraftarların Heyecanı Zirvede

Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya üzerinden maç için büyük bir kampanya başlattı. Ülke genelinde kafeler, salonlar ve kamusal alanlarda kurulacak dev ekranlarda binlerce kişi takımlarına destek verecek. EuroLeague kupasının Türkiye'ye ikinci kez gelmesi durumunda, bu zafer yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk basketbolu için de tarihi bir dönüm noktası olacak.

Avrupa'nın Zirvesine Bir Maç Kaldı

Fenerbahçe Beko, 2025 EuroLeague finalinde sahaya sadece bir kupa için değil, aynı zamanda büyük bir gurur için çıkıyor. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izleyeceği bu dev final, Türk spor tarihinde unutulmayacak anlardan biri olmaya aday. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde, Etihad Arena'da bir kez daha tarih yazılabilir.